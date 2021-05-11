البحرين تجيز استخدام لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي المضاد لكوفيد-19

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت الوكالة البحرينية الرسمية "بنا" أن المملكة وافقت "على الاستخدام الطارئ لتطعيم "سبوتنيك لايت" الجديد ذي الجرعة الواحدة الذي ينتجه مركز غاماليا الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية ضد فيروس كورونا".

وتابعت أن الموافقة جاءت "استنادً إلى البيانات التي تقدمت بها الشركة، إذ باشرت الهيئة -فور استلامها لملفات التطعيم ونتائج الدراسة الموسعة التي أجريت - عملية مراجعة وتقييم لملفات التسجيل من جوانب عدة".

© Sputnik . Mohammad Damour

ولفتت الوكالة إلى أن اللقاح الجديد "سبوتنيك لايت" يستخدم كجرعة واحدة فقط، مشيرة إلى أن الدراسة المقدمة للسلطات البحرينية الصحية تثبت أنه بفعالية عالية، وأثبت فعاليته ضد جميع سلالات فيروس كورونا الجديدة كما أوضح مركز "غاماليا" خلال الاختبارات المعملية.

وبذلك تكون البحرين قد أقرت استخدام 6 لقاحات ضد كورونا هي: سينوفارم/ فايزر بيونتيك، وكوفيشيلد-استرازينكا، وجونسون آند جونسون، و"سبوتنيك V" الروسي أيضا.

وأعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، الخميس الماضي، عن تسجيل اللقاح الروسي الجديد المضاد لفيروس كورونا المستجد "سبوتنيك لايت"، بفعالية نسبتها 79.4%.

وجاء في بيان الصندوق: "أعلنت وزار الصحة الروسية، ومركز "غاماليا" الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، عن تسجيل اللقاح الروسي ذي الجرعة الواحدة المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك لايت"... تبلغ فعالية اللقاح 79.4% من اليوم الثامن والعشرين بعد التطعيم"

وأشار الصندوق إلى أن لقاح "سبوتنيك لايت" فعال ضد جميع سلالات فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا للدراسات التي أجراها مركز "غاماليا" الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة.

وتابع الصندوق: "لم يتم تسجيل أي ظواهر خطيرة غير مرغوب فيها بعد التطعيم بلقاح "سبوتنيك لايت".

يذكر أن لقاح "سبوتنيك لايت" لا يتطلب ظروف تخزين أو نقل خاصة، ويبلغ سعره 10 دولارات فقط.