السعودية تحضر أكثر من 20 ألف مصلى لإقامة صلاة العيد

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / Bandar Aldandani

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنه تم تجهيز أماكن الصلاة بجميع التجهيزات من صيانة وتشغيل ونظافة وتوفير وسائل السلامة.

ولفتت الوكالة إلى أنه تم تهيئتها وفقا للبروتوكولات الصحية المعتمدة من قبل الجهات المختصة للوقاية من فيروس كورونا، المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وأعلنت السلطات السعودية افتتاح عدد من المساجد الإضافية لتفادي التزاحم وتحقيق التباعد الجسدي حرصا على سلامة المصلين، مشيرة إلى أنها أتاحت عبر فروعها الفرصة للفرق التطوعية للمشاركة في تنظيم دخول وخروج المصلين وتهيئة الجوامع والمساجد والمصليات وفق البروتوكولات الصحية.

كما كلفت الحكومة السعودية الأجهزة الأمنية لضبط المخالفات ومتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية حفاظا على صحة وسلامة المصلين.