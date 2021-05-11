السعودية تحضر أكثر من 20 ألف مصلى لإقامة صلاة العيد

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / Bandar Aldandani
ولفتت الوكالة إلى أنه تم تهيئتها وفقا للبروتوكولات الصحية المعتمدة من قبل الجهات المختصة للوقاية من فيروس كورونا، المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).
وأعلنت السلطات السعودية افتتاح عدد من المساجد الإضافية لتفادي التزاحم وتحقيق التباعد الجسدي حرصا على سلامة المصلين، مشيرة إلى أنها أتاحت عبر فروعها الفرصة للفرق التطوعية للمشاركة في تنظيم دخول وخروج المصلين وتهيئة الجوامع والمساجد والمصليات وفق البروتوكولات الصحية.
كما كلفت الحكومة السعودية الأجهزة الأمنية لضبط المخالفات ومتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية حفاظا على صحة وسلامة المصلين.
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