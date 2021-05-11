شكرا لقرائتكم خبر عن الله يسهل عليك يابا.. طفل فلسطينى يلاحق جنازة والده ضحية قصف إسرائيلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشر مقطع فيديو، عبر منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى، يظهر مشهدا مؤثرا لطفل فلسطينى وهو يودع والده وشقيقه، اللذان استشهدا أثناء القصف الإسرائيلى على قطاع غزة.

ويظهر الفيديو، الطفل وهو يجرى فى جنازة والده ليلاحق جثمانه، وهو فى حالة من البكاء الشديد الصراخ والحزن لفقدانه، وعندما وصل الطفل إلى مقدمة الجنازة حيث كان والده محمولا على الأكتاف، أخذ يناجى أبيه قائلا: "الله يسهل عليك يابا".





من ناحية أخرى، أصيب مساء اليوم الثلاثاء، عشرات المتظاهرين الفلسطينيين بالاختناق، واعتقل آخرون، خلال قمع الشرطة الإسرائيلية للمسيرات الغاضبة والمنددة باعتداءات الاحتلال، على مدينة القدس المحتلة وقطاع غزة، والتى انطلقت فى عدة مدن وبلدات داخل أراضى عام 1948.





وشهدت مدن حيفا ويافا والناصرة والمشهد وطمرة - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - مسيرات، رفع خلالها المشاركون العلم الفلسطينى، وهتفوا بالشعارات المنددة بالاحتلال والاستيطان، والاعتداءات الغاشمة على القدس المحتلة، بما فيها المسجد الأقصى وحى الشيخ جراح، كذلك على قطاع غزة.





وأغلقت الشرطة الإسرائيلية الطرق والشوارع المحيطة بأماكن المسيرات، واعتقلت عددا من الشبان فى يافا، فيما قمعت المتظاهرين فى طمرة بالقنابل الصوتية، والغاز المسيل للدموع، ما تسبب فى إصابة العشرات بالاختناق.



