شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الإسرائيلية تقتحم باحات المسجد الأقصى وتعتدى على المصلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، باحات المسجد الأقصى المبارك وأطلقت الرصاص المطاطى وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت الحارقة باتجاه المصلين فى باحاته.

وقال شهود عيان، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية، أن الاحتلال اقتحم "الأقصى" بتعزيزات شرطية مدججة بالسلاح من بابى السلسلة والمغاربة، كما عزز من تواجده العسكرى قرب الأبواب الشرقية والشمالية للمسجد، وتحديدا باب الأسباط.

وفى باب العامود اعتدى الاحتلال على الشبان المتواجدين بقنابل الغاز والصوت ورش المياه العادمة على المواطنين والمحلات التجارية .