شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينى وإصابات بالاختناق فى مواجهات مع الجيش الإسرائيلى بنابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد أحد الشابين اللذين أصيبا عقب إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلى الرصاص صوب مركبتهما، التى كانا يستقلانها قرب حاجز زعترة العسكرى جنوب محافظة نابلس، مساء اليوم الثلاثاء.

وذكرت وزارة الصحة - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أنها أُبلغت من قبل الارتباط المدنى الفلسطينى باستشهاد أحد المصابين، الذين أطلق الاحتلال الرصاص عليهما قرب حاجز زعترة.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها الأمنية، وأغلقت الحواجز المحيطة بالمحافظة وهى حواجز زعترة وحوارة وبيت فوريك، والمفرق المؤدى إلى مستوطنة "يتسهار" جنوبا.

وفى السياق ذاته، أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، بالاختناق خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرب مدخل قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وأفاد شهود عيان بأن مواجهات اندلعت بين الاحتلال وعدد من الشبان، وأطلق خلالها الجنود الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.