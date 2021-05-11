شكرا لقرائتكم خبر عن متظاهرون فى جامعة تل أبيب يرفعون أعلام فلسطين تنديدا بانتهاكات القدس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطلاب في جامعة تل أبيب الإسرائيلية، يقومون بالتظاهر أمام أبواب الجامعة حاملين أعلاما فلسطينية، للتنديد بالممارسات الإسرائيلية في القدس الشرقية بما في ذلك اقتحام المسجد الأقصى ومخطط تهجير عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح، وانتشرت لقطات فيديو للهتافات باللغة العربية أمام جامعة تل أبيب، واعادت نشر الفيديوهات وكالة سبوتنيك.

وشهدت مدينة القدس المحتلة والضفة الغربية، أمس الاثنين، مواجهات ساخنة بين المقدسيين بشكل خاص في البلدة القديمة مع جيش الاحتلال والمستوطنين الذين يقومون بمسيرات استفزازية، فيما تتأهب مدن الضفة للخروج في مسيرات ضخمة اسنادا لأهالى مدينة القدس.



تظاهرة فى جامعة تل ابيب



صور من المظاهرة

وانطلق اليوم الثلاثاء، اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية العرب، بجامعة الدول العربية، عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، وذلك لمناقشة الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل بمدينة القدس المحتلة، سواء في المسجد الأقصى أو عبر تهجير سكان حى الشيخ جراح من منازلهم، فى محاولة لتغيير الوضع الديموجرافى، وفرض الأمر الواقع، فى إطار خطة أكبر لتفريغ البلدة القديمة من هويتها العربية.

ولعل الهدف الرئيسى من الاجتماع تجسد في بحث التحركات العربية، الرامية لوقف الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس والمسجد الأقصى وعلى سكان حي الشيخ جراح، وذلك ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة لتهويد القدس وتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم للمدينة ومقدساتها.

كما ناقش الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية في المدينة والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها خاصة المسجد الاقصى المبارك والاعتداء على المصلين في شهر رمضان، بالإضافة إلى الاعتداءات الإسرائيلية والمخططات للاستيلاء على منازل المواطنين المقدسيين، خاصة في حي الشيخ جراح في محاولة لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير أهلها.