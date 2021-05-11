شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل توقف جميع الرحلات فى مطار "بن جوريون" بعد قصف صاروخى من غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أوقفت سلطات تل أبيب، اليوم الثلاثاء، جميع الرحلات فى مطار "بن جوريون" بعد قصف صاروخى من غزة.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فى نسختها الإنجليزية، أنه تم توجيه الطائرات للهبوط فى قبرص مؤقتًا بسبب استمرار القصف الصاروخى على وسط إسرائيل من القطاع .

وفى السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد 28 فلسطينيا بينهم 10 أطفال وإصابة 152 آخرين بجراح مختلفة، حيث استهدف الطيران الحربى الإسرائيلى منازل وشققا سكنية وممتلكات مدنية فى مختلف مدن ومخيمات قطاع غزة، وأغلق الاحتلال معبر كرم أبو سالم التجارى الوحيد فى القطاع، ومعبر بيت حانون شمال القطاع، إضافة إلى إغلاق بحر القطاع أمام الصيادين حتى إشعار آخر.

من جانبها، دعت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، المجتمع الدولى ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية، إلى التدخل لوقف العدوان على أبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، مشيرة إلى أن وزارة الصحة على تواصل مستمر مع مراكزها ومستشفياتها فى القطاع لتلبية أى احتياجات قد تنجم عن هذا العدوان.