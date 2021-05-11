شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تتبرع بمليونى دولار لـ(يونيسف) بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبرعت حكومة اليابان، اليوم الثلاثاء بما يزيد عن مليوني دولار أمريكي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) دعما للجهود المبذولة في سبيل تعافي الأطفال في الأردن خلال جائحة فيروس كورونا المُستجد.

وأوضحت اليونيسف -في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الأردنية- أن التمويل سيدعم أعمال اليونيسف مع الحكومة الأردنية للمساعدة في الجهود المبذولة في سبيل التعافي الاجتماعي الاقتصادي، لحماية الأطفال والشباب من أسوأ الآثار للجائحة، بالإضافة إلى دعم مستقبل متأقلم مع تغير المناخ في البلاد، من خلال توفير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة بشكل عادل.

وقال السفير الياباني لدى الأردن، شيمازاكي كاورو: "خلال هذه الفترة الصعبة، تشكل التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية على المجتمعات الأكثر هشاشة مصدر قلق كبير في الأردن، لذا نأمل بكل صدق أن يساهم دعمنا من خلال اليونيسف في التخفيف من هذه الآثار السلبية وزيادة صمود الفئات الأكثر هشاشة في الاستجابة للتحديات المختلفة المتعلقة بـ كوفيد-19".

بدورها، عبرت ممثلة اليونيسف في الأردن، تانيا شابويزات عن امتنان المنظمة البالغ لحكومة اليابان، لالتزامها ودعمها المستمر للأطفال الأكثر هشاشة وأسرهم في كافة محافظات الأردن، وقالت: " نستطيع معا إعادة تصور مستقبل أفضل لكل طفل، حتى يتمكن الأطفال من أن يكبروا بصحة جيدة وأن يشعروا بالأمان والحماية".

وتعتبر حكومة اليابان شريكا تاريخيا وقيّما لليونيسف في الأردن، حيث قدّمت أكثر من 40 مليون دولار أمريكي للمنظمة في الأردن منذ بداية الأزمة السورية، من أجل دعم عمل اليونيسف في تعزيز الأنظمة الوطنية وتقديم الخدمات المُنقذة للحياة للأطفال.