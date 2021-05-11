القبض على وافد ينتحل صفة طبيب أسنان بجده

الكويت - هبة التوبجي - أوضحت صحة جده أنه بالتعاون مع شرطة المحافظة تم القبض على وافد ينتحل صفة طبيب أسنان .

وبينت أن الوافد كان يسكن بمنزل شعبي جنوب شرق جده ووجد فيها العديد من الأدوية والادوات الطبية التي تستعمل في عيادات الاسنان .

واردفت صحة جده أن ذلك يعد مخالفة صريحه للماده 28 من نظام مزاولة المهنه والتي تتص عقوبتها على السجن لمدة تصل لستة أشهر أو غرامة ماليه تصل إلى مائة ألف ريال أو كليهما معاً.

صحة جدة و بالتعاون مع شرطة المحافظة تضبط وافداً منتحل صفة طبيب أسنان بمنزل شعبي جنوب شرق .

و أكدت «صحة جدة» أنها لن تتهاون في ملاحقة كل مخالف يتلاعب بصحة المرضى و يعمل على استغلال أوضاعهم الصحية ، و أهابت بالجميع التقدم ببلاغ في حالة وجود أي حالة مشابهة من خلال الاتصال على الرقم المجاني 937 .