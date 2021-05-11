«شرطة الشرقية»: القبض على 8 مقيمين في مشاجرة جماعية بالأحساء

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: ألقت شرطة المنطقة الشرقية القبض على 8 مقيمين بمحافظة الأحساء إثر مشاجرة جماعية. وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر فيه مشاجرة جماعية بين مجموعة من الأشخاص بمحافظة الأحساء، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المحافظة من تحديد هويتهم، والقبض عليهم، وهم 8 مقيمين من الجنسية البنجالية، في العقدين الثالث والخامس من العمر. وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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