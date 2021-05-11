شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. موجات من اسراب الجراد فوق المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر موجات من اسراب الجراد فوق المسجد النبوي بالمدينة المنورة.
وظهر خلال المقطع المتداول، تجمعات وأسراب من الجراد تحلق فوق المسجد النبوي في مشهد نادراً ما يتكرر.
وفي إبريل الماضي، حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة من حدوث تشكل متوقع من أسراب الجراد الصحراوي نتيجة تكوين مجموعات وأسراب صغيرة من الجراد الصحراوي بالمنطقة الشمالية نتيجة الانسلاخات للحوريات في الأماكن النائية والمفتوحة خلال الأسبوعين القادمين.
وعزت الوزارة تلك الفرصة بسبب الضغط الجوي المرتفع الذي يسيطر على المناطق الشمالية والشرقية من المملكة التي يوجد بها تكاثر الجراد في الوقت الحالي.
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