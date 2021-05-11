إغلاق مطار غوريون بسبب الوضع الأمني في تل أبيب

دبي - محمود عبدالرازق - القدس - سبوتنيك. وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أنه تقرر وقف كافة الرحلات الجوية من وإلى مطار بن غوريون بسبب التطورات الأمنية في العاصمة.

وكشفت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، في بيان، عن تعرض 3 أشخاص لإصابات طفيفة جراء سقوط صاروخ أطلق من غزة بمدينة حولون شرق تل أبيب.

وأشارت الهيئة لمقتل إسرائيلية في مدينة ريشون لتسيون شمال تل أبيب جراء إصابتها بصاروخ أطلق من قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام التابعة لحركة حماس الفلسطينية أعلنت استهداف تل أبيب بـ130 صاروخا ردا على استهداف بنايات سكنية في قطاع غزة بواسطة الجيش الإسرائيلي.

يتبع...