شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. اجتماع عاجل بشأن انخفاض إيرادات نهرى دجلة والفرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الموارد المائية العراقية، الثلاثاء، أن إيرادات نهرى دجلة والفرات الواردة قد انخفضت بنسبة 50%؜، وأن إيران قللت إيرادات روافد سد دربندخان إلى صفر بالمئة، بحسب "الشرق بلومبرج".

وذكر بيان للوزارة أن "وزير الموارد المائية مهدى رشيد الحمدانى ترأس الاجتماع الوزارى المشترك الذى عُقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع نظيره السورى تمّام رعد وبحضور عدد من المختصين بالشأن المائى لمناقشة نقص الواردات المائية الحالية لنهر الفرات".

وأكد الحمداني، بحسب البيان، "ضرورة التنسيق وتوحيد المواقف بشكل مشترك بين البلدين للمطالبة بإعادة تدفق المياه فى نهر الفرات وفقاً للاتفاقيات المتفق عليها بهذا الخصوص"، لافتاً إلى أن "هناك تدخلاً مباشراً من قبل الحكومة العراقية ممثلاً بشخص رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية لحسم هذا الموضوع".