شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف عملية تعقيم المسجد النبوى ليلة ختم القرآن بفريق عمل على مدار 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوى بتكثيف أعمال تنظيف المسجد النبوى وسطحه وساحاته ومرافقه وتهيئته للزوار والمصلين خلال ليلة 29 ختم القرآن الكريم، وذلك حفاظاً على سلامة وأمن المصلين وضمان أداء سير العمل وفق الخطة المعمول بها.

وكلفت رئاسة شئون الحرمين بتشغيل طاقم لغسيل وتعقيم المسجد النبوي وممراته وسطحه وساحاته، إضافة إلى تشغيل 52 معدة غسيل مخصصة لعملية التنظيف في المسجد النبوي والمرافق التابعة له، مع تكثيف وزيادة برامج التطهير والتعقيم لجميع الأرضيات والأسطح داخل المسجد النبوي والتوسعات والساحات والدورات من خلال 15 جهاز تعقيم كهربائى، وتجديد لواصق التباعد الجسدى، لضمان سلامة الزوار والمصلين.



تعقيم المسجد النبوى

عملية تعقيم الحرم النبوى

وتجرى عملية تعقيم لكراسي كبار السن في الحرم والساحات كل ساعة، والبالغ عددها ١٠٠٠٠ كرسي، وتعقيم صناديق الأحذية كل ساعة، والبالغ عددها ١٣٠٠ ذات الوجه و٣٥٠ ذات الوجهين، بالإضافة إلى تأمين براميل النفايات بالساحات الغربية الجديدة بعدد ٦٥ برميلا، وتأمين صناديق كراسي كبار السن بالساحات الغربية الجديدة والبالغ عددها ٢٢ برميلا.

وكثفت الوكالة أعمال النظافة والتطهير، وقد تم تعقيم مواقع تلامس الأيدى بمقابض الأبواب وحواجز ممرات الزيارة، وكذلك غسيل ممرات التوسعات داخل المسجد النبوى، والسطح وجميع المرافق التابعة له مرة كل ‫نصف ساعة من خلال استخدام مواد تعقيم صديقة للبيئة ولا تؤثر على صحة البشر.