إسرائيل تستهدف أشهر معالم غزة بـ 4 صواريخ سوته بالأرض

دبي - محمود عبدالرازق - غزة - سبوتنيك. وقال شاهد عيان من سكان العمارات المحيطة لوكالة "سبوتنيك" إن "سكان البرج أخلوه بعد تهديد إسرائيلي بقصفه وإسقاطه، من خلال اتصال بحارس البرج وأبلاغه نية السلطات الإسرائيلية بضربه".

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وبحسب الشاهد "بعد ذلك استهدفت القوات الإسرائيلية برج هنادي الذي يقع وسط مدينة غزة بأربعة صواريخ سوته بالأرض".

ويعتبر برج هنادي السكني من الأبراج الكبيرة في حي الرمال ويبلغ عدد طوابقه 13 وتسكنه 80 أسره، وقد كان مملوكا لصندوق الاستثمار الفلسطيني التابع للسلطة الفلسطينية، وقد وضعت حركة حماس يدها على البرج بعد أحداث 2007 في قطاع غزة.

ويشن الطيران الإسرائيلي غارات جوية على قطاع غزة منذ أمس، ما أسفر عن مقتل 28 شخصا، في وقت ترد فيه الفصائل الفلسطينية بإطلاق صواريخ على بلدات ومدن متاخمة للقطاع أسفرت عن مقتل شخصين في عسقلان جنوبي إسرائيل.

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي، قد وافق أمس الاثنين على تنفيذ عملية جوية واسعة النطاق في قطاع غزة، إذا استمر إطلاق الصواريخ من القطاع تجاه إسرائيل.

وتزايدت التوترات بين إسرائيل وقطاع غزة منذ الجمعة الماضي، في ظل إطلاق صواريخ تجاه المستوطنات المتاخمة للقطاع، ورد عليها الجيش الإسرائيلي بقصف لأهداف يقول إنها تابعة لـ "حماس" في غزة.