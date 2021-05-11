بعد تعذر رؤية الهلال...السعودية تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلنت المحكمة العليا في السعودية أن يوم غد الأربعاء الموافق 12 مايو/ أيار 2021 هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الخميس الموافق 13 مايو/ أيار الجاري، غرة شهر شوال أول أيام عيد الفطر وذلك لتعذر رؤية هلال شوال، وفقا لما نقلته صحيفة "البيان" السعودية.

وقالت المحكمة في بيان،إنها "ترغب من عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1442هـ، الموافق 11 مايو 2021".