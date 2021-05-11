المتحدث باسم نتنياهو يحصي الصواريخ المنطلقة من غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث باسم نتنياهو، أوفير جندلمان، في تغريدة على "تويتر": "480 صاروخا أطلقوا من غزة نحو إسرائيل تم اعتراض 200 منهم وسقط 150 داخل القطاع".

وأضاف: "80 طائرة حربية إسرائيلية تضرب في هذه الأثناء عشرات راجمات الصواريخ التي استخدمتها حركة حماس لشن هجمات صاروخية على المدن الإسرائيلية".

وكان مراسل "سبوتنيك" قد أفاد قبل قليل بإطلاق رشقات صاروخية كبيرة يقدر عددها بحوالي 600 صاروخ أُطلقت من غزة تجاه مدينة عسقلان داخل إسرائيل، إلا أن القبة الحديدة اعترضت بعضا منها، وعلى الفور تم إطلاق صافرات الإنذار في كافة البلدات والمستوطنات الإسرائيلية.

وتشن إسرائيل منذ مساء أمس غارات على قطاع غزة أسفرت، حتى الآن، عن مقتل 26 شخصا بينهم أطفال، وفقا لأحدث بيان صادر عن وزارة الصحة في غزة.

© Photo / AHMED ABDELWAHAB

وقرر الجيش الإسرائيلي، بوقت سابق من اليوم، استدعاء 5 آلاف جندي من الاحتياط لدعم الجبهة الداخلية في ظل التطورات الجارية، بحسب بيان مقتضب للجيش.

وبالمقابل أعلنت كتائب القسام التابعة لحركة حماس الفلسطينية في أحد بياناتها أنها استهدفت منطقتي أسدود وعسقلان جنوبي إسرائيل "ب137 صاروخاً من العيار الثقيل خلال 5 دقائق".

وأعلنت إسرائيل، اليوم، مقتل شخصين جراء سقوط الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة على مدينة عسقلان.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلية، إن سيدة في الثمانينات من عمرها قتلت إثر سقوط قذائف صاروخية أطلقت من قطاع غزة في مدينة عسقلان، فيما قتل رجل آخر جراء سقوط صاروخ أيضا على منزله في نفس المدينة جنوبي إسرائيل.

وأصيب نحو 55 إسرائيليا آخرين في المدينة التي استهدفتها الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بعشرات الصواريخ خلال الساعات الأخيرة.