شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة الجزائرية" تدعو لاحترام إجراءات الوقاية من كورونا خلال عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، الجزائريين إلى دعم الجهود المبذولة في سبيل الحد من انتشار وباء كورونا، من خلال احترام التوصيات المتعلقة بإجراءات الوقاية بمناسبة عيد الفطر.

وذكرت وزارة الصحة الجزائرية - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - "الوضعية الوبائية العالمية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا والارتفاع المحسوس لحالات الإصابة به مع ظهور سلالات جديدة في بلدنا تستصرخ ضمير كل المواطنين لأجل احترام التوصيات المتعلقة بإجراءات الوقاية حتى لا يُعرضوا صحتهم وصحة عائلاتهم والمجتمع عامة للخطر".

وحثت وزارة الصحة الجزائرية جميع المواطنين إلى دعم الجهود الرامية إلى الحد من انتشار هذا الوباء، مشددة على ضرورة الاحترام الصارم لمجمل التدابير المتخذة.

كما أكدت الوزارة على أهمية الحد من التنقلات خارج الولايات، والتقليل من الزيارات العائلية خاصة بالنسبة للأشخاص المسنين وأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة، وغسل اليدين لعدة مرات في اليوم، وفرك اليدين بمحلول كحولي معقم.

ونوهت إلى أن ارتداء الكمامات يبقى أمرا واجبا في كل مكان وفي كل الظروف، مشددة على احترام التباعد الجسدي وعلى أهمية تجنب العناق وتفضيل التحية عن بعد دون حدوث أي تلامس.

وذكرت وزارة الصحة بضرورة احترام إجراءات الوقاية خلال تأدية صلاة العيد، من خلال فرك اليدين بمحلول كحولي معقم وجلب السجادة الشخصية والتباعد الجسدي وحمل القناع الواقي وتجنب التصافح عند الخروج من المسجد، مؤكدة أن احترام هذه الاجراءات من شأنه أن يحفظ حياة المواطن وعائلته.