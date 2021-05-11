شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يقصف برجا سكنيا فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الجيش الإسرائيلي صاروخين على برج مكون من 13 طابقا، في غزة، من طائرة حربية، مساء اليوم الثلاثاء.

وحسب موقع سكاى نيوز، كان الجيش الإسرائيلي قد أطلق صواريخ في محيط برج سكني كبير غربي مدينة غزة، لتحذير سكان البرج ومن يعيشون بالقرب منه لإخلاء المنطقة قبل نحو ساعة من الضربة الجوية.

وتأتي عملية قصف البرج السكني بعد ساعات من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، والتي أكد فيها عزمه على زيادة قوة ووتيرة الضربات على غزة