شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: قصف من غزة يستهدف جنوب إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن هناك قصفا من غزة يستهدف جنوب إسرائيل.

وفى وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 28 فلسطينيا بينهم 10 أطفال وإصابة 152 آخرين بجراح مختلفة، حيث استهدف الطيران الحربى الإسرائيلى منازل وشققا سكنية وممتلكات مدنية فى مختلف مدن ومخيمات قطاع غزة، وأغلق الاحتلال معبر كرم أبو سالم التجارى الوحيد فى القطاع، ومعبر بيت حانون شمال القطاع، إضافة إلى إغلاق بحر القطاع أمام الصيادين حتى إشعار آخر.