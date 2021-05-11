شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان ترحب بوساطة السعودية لاستئناف المحادثات مع الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده سترحب بالمملكة العربية السعودية للعب دورها كوسيط لاستئناف المحادثات مع الهند.

وقال قريشي - بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الباكستانية - إن "المجتمع الدولي، بما فيه المملكة العربية السعودية رحب بوقف إطلاق النار بين باكستان والهند".. نافيا وجود أي محادثات سرية بين باكستان والهند عبر القنوات الخلفية.

وأضاف "إذا كانت الهند ترغب في المحادثات، فيجب عليها التراجع عن قراراتها غير القانونية التي اتخذتها لإلغاء الوضع الدستوري الخاص لجامو وكشمير في 5 من أغسطس لعام 2019.. فباكستان لا يمكن لها أن تتجاهل قضية كشمير".

وأوضح أن كشمير ليست جزءا لا يتجزأ من الهند، بل أنها منطقة متنازع عليها بين باكستان والهند وفقا لقرارات الأمم المتحدة، وحلها النهائي يكمن في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

ولفت إلى أن أى محاولات لتغيير التركيبة الديمغرافية في جامو وكشمير تشكل تهديداً للأمن والسلام، مشيرا إلى أن باكستان والمملكة العربية السعودية قامتا بالتوقيع على عدة الاتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لاسيما الطاقة والإعلام وتوظيف العمال وحماية البيئة، كما تم توقيع على الاتفاقية لتشيكل المجلس التنسيقي الأعلى لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وفيما يتعلق بأفغانستان، قال وزير الخارجية الباكستاني "باكستان تبذل قصارى جهودها لإعادة الامن والسلام في أفغانستان"، مؤكدا أن الأمن والسلام في أفغانستان في مصلحة باكستان.