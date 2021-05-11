شكرا لقرائتكم خبر عن قصف إسرائيلي جديد على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها أن هناك قصفا إسرائيليا جديدا على قطاع غزة.. كما أفادت القناة، أن الجيش الإسرائيلي يطلق صواريخ في محيط برج سكني كبير غربي مدينة غزة تمهيدا لقصفه بالطائرات الحربية، وإطلاق 480 صاروخا من قطاع غزة على إسرائيل منذ الأمس.

وفى وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 28 فلسطينيا بينهم 10 أطفال وإصابة 152 آخرين بجراح مختلفة، حيث استهدف الطيران الحربى الإسرائيلى منازل وشققا سكنية وممتلكات مدنية فى مختلف مدن ومخيمات قطاع غزة، وأغلق الاحتلال معبر كرم أبو سالم التجارى الوحيد فى القطاع، ومعبر بيت حانون شمال القطاع، إضافة إلى إغلاق بحر القطاع أمام الصيادين حتى إشعار آخر.