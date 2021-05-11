شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 إرهابيين مفخخين فى محافظة نينوى العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت القوات الأمنية العراقية، اليوم الثلاثاء، من قتل 5 إرهابيين يرتدون أحزمة ناسفة، وتدمير وكر تابع لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية -: إنه "وفق معلومات استخباراتية دقيقة وبإشراف قائد عمليات نينوى وفرقة المشاة السادسة عشرة وآمر اللواء 76، تمكن أفراد اللواء في الفرقة ضمن قيادة عمليات نينوى وبعملية استباقية نوعية، من مداهمة أحد أوكار عصابات داعش الإرهابية يضم نفقا تحت الأرض في قرية خربة الطير".

وأوضح رسول، أنه "بعد محاصرة النفق من قبل القوات الأمنية وتدميره بالكامل، حاول خمسة إرهابيين يرتدون أحزمة ناسفة الهروب، وتم قتلهم جميعا والاستيلاء على أسلحتهم التي كانت بحوزتهم".