تعرف عليها: طريقة غير اعتيادية لكشف سرطان الدم مبكرا

الكويت - هبة التوبجي - كشفت الطبيبة الروسية يوليا نيناشيفا،أخصائية أمراض الدم، المؤشرات التي يجب الانتباه إليها في نتيجة تحليل

وتشير الأخصائية في حديث تلفزيوني، إلى أن تحليل الدم السريري، يكشف ليس فقط انخفاض مستوى الهيموغلوبين في الدم، الذي يشير إلى فقر الدم، بل وأيضا مستوى كريات الدم الحمراء.

وتقول، “ارتفاع الهيموغلوبين وكريات الدم الحمراء، يشير إلى ضرورة استشارة الطبيب المختص بامراض الدم. لأن هذا قد يكون مؤشرا لاحتمال الإصابة بسرطان الدم، الذي يتطلب علاجا ومساعدة طبية معينة”.

وتضيف، وفي بعض الأحيان يشير ارتفاع مستوى الصفائح الدموية وكريات الدم البيضاء إلى هذا المرض أيضا.

وتقول، “يمكن أيضا أن يشير انخفاض مستوى كريات الدم البيضاء، إلى احتمال الإصابة بسرطان الدم، وفقا لـ”روسيا اليوم”.

وانخفاض عدد كريات الدم البيضاء في الدم لا يشعر به الإنسان، مع أن سببه قد يكون ورما حميدا، وهذا كقاعدة لا يحتاج إلى علاج. لأنه لا يشكل أي خطر على حياة الإنسان”.

وتنصح الأخصائية بضرورة إجراء تحاليل الدم الأساسية على الأقل مرة واحدة سنويا.