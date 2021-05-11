بشعر لمحمود درويش.. وزيرة الثقافة الجزائرية تتضامن مع فلسطين

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوزيرة الجزائرية، في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، إن: "فلسطين قضيّة كرامة إنسانيّة".

واستشهدت الوزيرة بقول الشاعر محمود درويش: "على هذه الأرْض مَا يستحق الحياة: على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات. كانت تسمى فلسطين. صارت تسمى فلسطين".

يأتي هذا في الوقت الذي، أعلن فيه الجيش الإسرائيلي، اليوم عن إطلاق ما أسماه جولة واسعة واستثنائية من الغارات الجوية على قطاع غزة، في ظل التصعيد المتواصل بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة.

​وقال مسؤولو الصحة في غزة إن 24 شخصا على الأقل، منهم تسعة أطفال، قتلوا في غارات جوية إسرائيلية بعد أن أطلقت جماعات فلسطينية مسلحة صواريخ بالقرب من القدس.

ويأتي التصعيد في غزة على خلفية انتهاكات إسرائيلية لحرمة المسجد الأقصى ومدينة القدس، ووقوع مواجهات بين قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينيين.