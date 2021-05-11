رئيس العراق يؤكد على دور السعودية المحوري خلال استقباله خالد بن سلمان

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية العراقية حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أكد برهم صالح أهمية تطوير العلاقات بين الجانبين وتوطيد آفاق التعاون في مختلف المجالات.

كما شدد على ضرورة العمل بالاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في مجالات الأمن والاقتصاد والاستثمار، وتعزيزها بمزيد من التعاون والتنسيق المشترك وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشاد الطرفان بعمق وتطور العلاقات العراقية السعودية، وحرص البلدين على تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق، وأشارا إلى الدور المحوري للسعودية في المنطقة العربية والإقليمية.

كما أكدا على أن "العراق الآمن المستقر ذا السيادة" والعلاقات الوثيقة مع عمقه العربي وجواره الإسلامي هو مرتكز في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

من جانبه، أكد الأمير خالد التزام المملكة بدعم أمن واستقرار العراق وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين في مجالات الأمن والاقتصاد والاستثمار بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.