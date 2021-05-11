الجيش الإسرائيلي يعلن قتل قائد ميداني من حماس في غزة... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان "استهدف جيش الدفاع قبل قليل قائد منظومة حماس للصواريخ المضادة للدروع في مدينة غزة إياد فتحي فائق شرير الذي يعتبر ناشطًا في حماس".

وأضاف أدرعي أن "شرير كان مسؤولًا عن تنفيذ عمليات إطلاق صواريخ مضادة للدروع ضد إسرائيل".

وتشن السلطات الإسرائيلية غارات جوية على قطاع غزة منذ أمس، ما أسفر عن مقتل 28 شخصا، في وقت تطلق فيه الفصائل الفلسطينية صواريخ على بلدات ومدن متاخمة للقطاع أسفرت عن مقتل شخصين في عسقلان جنوبي إسرائيل.

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي، قد وافق أمس الاثنين على تنفيذ عملية جوية واسعة النطاق في قطاع غزة، إذا استمر إطلاق الصواريخ من القطاع تجاه إسرائيل.

وتزايدت التوترات بين إسرائيل وقطاع غزة منذ الجمعة الماضي، في ظل إطلاق صواريخ تجاه المستوطنات المتاخمة للقطاع، ورد عليها الجيش الإسرائيلي بقصف لأهداف يقول إنها تابعة لـ "حماس" في غزة.