90 نائبا أردنيا يطالبون رئيس الوزراء بقطع العلاقات مع إسرائيل وطرد سفيرها

دبي - محمود عبدالرازق - عمان - سبوتنيك. وبحسب بيان صحفي صادر عن البرلمان الأردني، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه "عبر 92 نائبا عن إدانتهم واستنكارهم لما تقوم به قوات الاحتلال الصهيوني [القوات الإسرائيلية] من اعتداءات على المسجد الأقصى المبارك، وعلى الأهل في القدس الشريف؛ وكذلك الاعتداءات الهمجية على غزه والمدن الفلسطينية".

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وطالب النواب الحكومة باتخاذ "موقف قوي بقطع العلاقات مع العدو الصهيوني [يقصدون إسرائيل]، وطرد السفير الإسرائيلي من عمان، وسحب السفير الأردني من تل أبيب فورا؛ كرد فعل على انتهاكات الصهاينة بحق المقدسات، وسياسات تهجير الفلسطينيين من القدس، ومن حي الشيخ جراح".

كما أكد النواب على وقوفهم خلف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في نصرته للقضية الفلسطينية، وتأكيدهم على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

كان العاهل الأردني أكد، خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الفريق أول مارك ميلي، أمس، رفض الأردن للتصعيد الإسرائيلي في القدس، وضرورة الوقف الفوري "للانتهاكات والممارسات اللاشرعية الإسرائيلية، وتداعياتها الخطرة على أمن واستقرار المنطقة"، والتي تتناقض مع القانون الدولي وحقوق الإنسان.