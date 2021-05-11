غارات إسرائيلية على غزة وسماع دوي الانفجارات في كل مكان

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد مراسل "سبوتنيك"، أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت منزل في شارع النفق خلف بركة الرضوان بمدينة غزة، كما شنت غارة بالقرب من دوار الصفطاوي، شمالي قطاع غزة.

كما شنت سلسلة غارات على شرق حي الزيتون وحي الصبرة بمدينة غزة؛ واستهدفت منزلا بجوار مسجد الشيخ أحمد ياسين، بمنطقة الشيماء بمدينة بيت لاهيا، شمالي القطاع.

وهاجم الطيران الإسرائيلي "أهدافا" فلسطينية، بالقرب من دوار الصفطاوي، وكذلك غرب مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهداف منزلا في شارع النزاز في حي الشجاعية بمدينة غزة، ومنطقة جبل الريس شرقي حي التفاح؛ كما أغارت الطائرات الإسرائيلية على هدف آخر في منطقة السلاطين، شمالي القطاع.

وفي نفس الوقت، استهدفت الطائرات الإسرائيلية، موقع "فلسطين" التابع للفصائل الفلسطينية، وكذلك مبنى الإدارة المدنية، شمالي قطاع غزة.

وما تزال الغارات متواصلة على القطاع، حتى اللحظة؛ وتسمعأصوات الانفجارات في كل مكان من قطاع غزة، ويغطي الدخان سماء مدينة غزة في هذه الأوقات.

وأكدت وزارة الصحة في غزة، سقوط 28 شخصا بين صفوف الفلسطينيين، بينهم 10 أطفال؛ وذلك جراء القصف الإسرائيلي المتواصل للقطاع، الذي أوقع أيضا 152 جريحا فلسطينيا.