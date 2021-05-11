إعلام: "القبة الحديدية" تفشل في اعتراض صواريخ غزة بسبب "خلل فني"

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / Mahmud Hams

القدس - سبوتنيك. وذكرت "القناة 13" العبرية، أن السبب وراء فشل المنظومة في اعتراض عدد من الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة ضد المستوطنات والمدن الإسرائيلية، كان بسبب خلل فني في المنظومة، دون توضيح نوعية هذا الخلل.

ويشن الطيران الإسرائيلي غارات جوية على قطاع غزة منذ أمس، ما أسفر عن مقتل 28 شخصا، في وقت ترد فيه الفصائل الفلسطينية بإطلاق صواريخ على بلدات ومدن متاخمة للقطاع أسفرت عن مقتل شخصين في عسقلان جنوبي إسرائيل.

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي، قد وافق أمس الاثنين على تنفيذ عملية جوية واسعة النطاق في قطاع غزة، إذا استمر إطلاق الصواريخ من القطاع تجاه إسرائيل.

وتزايدت التوترات بين إسرائيل وقطاع غزة منذ الجمعة الماضي، في ظل إطلاق صواريخ تجاه المستوطنات المتاخمة للقطاع، ورد عليها الجيش الإسرائيلي بقصف لأهداف يقول إنها تابعة لـ "حماس" في غزة.