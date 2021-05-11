مصر...البحوث الفلكية تعلن موعد أول أيام عيد الفطر

دبي - محمود عبدالرازق - © AP Photo / Mahesh Kumar A

ونقل موقع "صدى البلد"، عن القاضي، قوله إن "غرة شهر شوال (أول ايام عيد الفطر المبارك) فلكيا يوم الخميس الموافق 13 مايو، وإن غداً هو المتتم لشهر رمضان وآخر أيام الصيام وفقاً الحسابات الفلكية".

وأضاف أن "الهلال سيولد مباشرة بعد حدوث الإقتران في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء 29 من رمضان 1442هـ الموافق 11/5/2021م (يوم الرؤية)".

وأوضح أن "الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية ماعد داكار بالسنغال، ونواكشوط بموريتانيا، ومراكش وفاس بالمغرب".

وتستطلع دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم، هلال شهر شوال وعيد الفطر المبارك لعام 1442 هجريًا، وذلك من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث يعلن الدكتور شوقي علام مفتي مصر، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، نتيجة الرؤية الشرعية واستطلاع هلال عيد الفطر المبارك.