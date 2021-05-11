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الوقف السنى العراقى يعلن الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك

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القاهرة - سامية سيد - أعلن ديوان الوقف السني في العراق ودار الإفتاء العراقية، أن غدا الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الخميس المقبل أول أيام شهر شوال وعيد الفطر المبارك.
ذكرت ذلك قناة "السومرية نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد. 
وكانت كل من والإمارات وأستراليا وماليزيا وإندونيسيا، قد أعلنوا غدا /الأربعاء/، المتمم لشهر رمضان، وبعد غد الخميس، أول أيام عيد الفطر المبارك. 
 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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