شكرا لقرائتكم خبر عن الوقف السنى العراقى يعلن الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ديوان الوقف السني في العراق ودار الإفتاء العراقية، أن غدا الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الخميس المقبل أول أيام شهر شوال وعيد الفطر المبارك.

ذكرت ذلك قناة "السومرية نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

وكانت كل من السعودية والإمارات وأستراليا وماليزيا وإندونيسيا، قد أعلنوا غدا /الأربعاء/، المتمم لشهر رمضان، وبعد غد الخميس، أول أيام عيد الفطر المبارك.

