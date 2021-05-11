الخارجية الفلسطينية تدين جرائم الاحتلال في قطاع غزة وتطالب الجنائية بالإسراع في تحقيقاتها

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي أسفرت حتى الآن عن ارتقاء عشرات الشهداء من المدنيين العزل بمن فيهم الأطفال، إضافة إلى تدمير المنازل والممتلكات.

وحمّلت الخارجية في بيان صحفي اليوم، الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية كاملة عن عدوانها الوحشي المتواصل ضد أهل القدس ومقدساتهم ومنازلهم وضد أهل حي الشيخ جراح وفي قطاع غزة، كما حمّلت المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته وتقاعسه عن الضغط على دولة الاحتلال لوقف هذا العدوان والجرائم المرافقة له.

وأكدت أن إقدام دولة الاحتلال على ارتكاب المزيد من المجازر ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعد استخفافا بالمحكمة الجنائية الدولية وتحقيقاتها، مطالبة المحكمة بالإسراع في تحقيقاتها في جرائم الاحتلال المتواصلة ضد شعبنا الأعزل.