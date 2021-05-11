شكرا لقرائتكم خبر عن تعذر رؤية هلال شوال في مرصد تمير.. والخميس أول أيام عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تعذّرت مساء اليوم الثلاثاء رؤية هلال شهر شوال في مرصدي تمير وحوطة سدير، وبذلك يكون غداً الأربعاء المتمم لشهر رمضان – بمشيئة الله-، ويوم الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك، فيما ينتظر صدور بيان رسمي من المحكمة العليا.

وكانت المحكمة العليا قد دعت إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1442 هـ، مساء اليوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري، في جميع أنحاء المملكة.