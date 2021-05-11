شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ «المصلح» يوضح حكم إخراج زكاة الفطر نقوداً (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح الشيخ خالد المصلح، الأستاذ بكلية الشريعة جامعة القصيم، حكم إخراج زكاة الفطر نقوداً.
وقال “المصلح” خلال لقائه في برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة” إن زكاة الفطر شعيرة وعبادة فرضها الله على عباده، مشيرًا إلى أن إخراجها طعامًا هو الذي فرضه النبي صلى الله عليه وسلم وحددها بأنها “صاع”.
وأشار إلى أن الصحابة كانوا يخرجون زكاة الفطر صاعا من الطعام، سواء من الشعير أو الزبيب أو التمر، مبينًا أن حكمة زكاة الفطر مختلفة عن زكاة الأموال لأنها فرضت على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير والغني والفقير.
وتابع قائلا: “يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا بالتوكيل من خلال جهة أو مؤسسة تقوم بشراء الطعام”، لافتا إلى أن المقصود من زكاة الفطر كفاية المحتاج من الطعام.
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