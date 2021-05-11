شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه عاجل من أمير الشمالية بعد وفاة طفل بلعبة مائية في «عرعر مول» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة عاجلة للوقوف على أسباب وقوع حادثة وفاة طفل غرقاً في إحدى الألعاب المائية في مجمع عرعر مول التجاري.

وشدد على سرعة بدء أعمال اللجنة والرفع بتوصياتها وإيجاد الحلول المناسبة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

وتصدر اليوم الثلاثاء هاشتاق “#عرعر_مول” التريند على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك بعد تداول مغردين لواقعة وفاة طفل أثناء لعبه بأحد الألعاب المائية في المول، أمس الاثنين.

وذكر المغردون أن الطفل يبلغ من العمر 3 أعوام وسقط من أحد الألعاب المائية، وعلى الفور باشرت الجهات الطبية الحالة وتم نقله للمستشفى، إلا أنه توفي لاحقاً – رحمه الله-.