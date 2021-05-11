شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس المتوقعة خلال أيام عيد الفطر.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس خلال أيام عيد الفطر المبارك مـن الخميس إلى الأحد.

وتوقع المركز أن السماء ‏ستكون صحو إلى غائمة جزئياً يصاحبها رياح نشطة خلال ساعات النهار يومي السبت والأحد على منطقة ‎الرياض، يمتد تأثيرها للأجزاء الشمالية لـ(‎المنطقة الشرقية والأجزاء الشرقية بمنطقة ‎المدينة المنورة).

وأشار المركز الوطني الأرصاد إلى أن الفرصة قائمة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات منطقة ‎مكة المكرمة.

وتوقع مركز الأرصاد سمـاء صحو إلى غائمة جزئياً يومي السبت والأحد على منـاطـق (القصيم، تبوك، حائل، الحدود الشمالية، الجوف)، مع فرصة لهطول أمـطار رعدية على مناطق (عسير، الباحة، جازان، نجران).