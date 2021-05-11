هل يسبب تناول الأندومي الإصابة بالسرطان؟.. إليك الإجابة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت هيئة الغذاء والدواء السعودية، حقيقة ما يتم تداوله حول تسبب الشعرية سريعة التحضير لمرض السرطان.



وذكرت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنه "لا صحة بأن الشعرية سريعة التحضير تسبب السرطان لاحتوائها على مادة (E-621)"، مشيرة إلى أنه لم يثبت بالأدلة العلمية علاقتها بالسرطان أو بآثار سلبية خطيرة في حال تناولها.

ونصحت هيئة الغذاء والدواء، بتقليل تناول الشعرية سريعة التحضير، لانخفاض قيمتها الغذائية واحتوائها على كميات عالية من الملح.

جدير بالذكر أن الشعيرية سريعة التحضير (الأندومي)، هي من الوجبات السريعة والسهلة والمحببة للكثيرين، كما أنها تحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال.

وهي نوع من أنواع المعكرونة المطبوخة من قَبل وعادة ما تباع في عبوات أو أكواب، وتشمل المكونات داخل علب الأندومي "الطحين والأملاح وزيت النخيل، جلوتامات أحادية الصوديوم (MSG) والبهارات"، وبعد صنع الأندومي في المصنع يتم طهيها على البخار وتجفيفها وتعبئتها، وتحتوي كل عبوة على كتلة من المعكرونة المجففة بالإضافة إلى علبة توابل والزيت، حيث يقوم المشترون بطهي أو نقع كتلة المعكرونة في ماء ساخن مع النكهة قبل تناولها.