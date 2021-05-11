تعرف على الإجراءات الاحترازية بمصليات وجوامع الشارقة خلال صلاة عيد الفطر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة اتحاذ الإجراءات الاحترازية كافة خلال صلاة عيد الفطر المبارك في مصليات وجوامع إمارة الشارقة.



ومن المقرر أن تقام الصلاة في المصليات والجوامع المعتمدة مع استمرار إغلاق المرافق الخدمية وأماكن الوضوء على أن تكون مدة الصلاة مع خطبة العيد (15دقيقة) وتفتح الجوامع قبل الصلاة بـ(15دقيقة) وتغلق مباشرة بعد الانتهاء من خطبة العيد.

و شددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية كافة المعمول بها ويمنع منعا باتا حضور الأفراد المقيمين مع أشخاص مصابين ويتلقون العلاج والأشخاص المخالطين لمرضى كوفيد 19 والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة .. داعية إلى عدم ذهاب كبار السن ممن هم فوق 60 سنة والأطفال أقل من 12 عاما إلى صلاة العيد حفاظا على سلامتهم وصحتهم.