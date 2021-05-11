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تقني يحذر من رابط متداول عبر «واتساب»

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

حذر الخبير التقني عبدالله السبع من رابط وهمي متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة “الواتساب”، يستهدف جمع بيانات المستخدمين، لاسيما عملاء الخطوط .

 

وقال السبع، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “بخصوص الرابط المنتشر بالواتساب عن تقديم هدايا من قبل الخطوط السعودية غير صحيح مجرد رابط وهمي لجمع البيانات ولا اعرف لأي درجة هو خطير”.

 

وأضاف عبدالله السبع: “بالغالب الروابط هذه هدفها جمع بيانات المستخدمين لبيعها أو استغلالها بشيء مستقبلاً.. انتبه منه !”

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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