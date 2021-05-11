الرئيس العراقي يشدد على أهمية التواصل مع دول الجوار لتنظيم العلاقات المائية

دبي - محمود عبدالرازق - وأكدت الرئاسة العراقية في بيان أن برهم صالح، شدد خلال الاجتماع على ضرورة إيلاء ملف المياه أولوية قصوى باعتبارها أحد مرتكزات الأمن القومي العراقي، وأهمية التواصل مع دول الجوار لتنظيم العلاقات المائية على مبدأ حسن الجوار ومراعاة المصالح المشتركة للجميع، وعدم الإضرار بالعراق، منوّهاً إلى الجهود التي تبذلها الحكومة ووزارة الموارد المائية في هذا الصدد.

كما أكّد االرئيس العراقي على ضرورة الاهتمام والمتابعة المستمرة للسدود وصيانتها وحماية المسطحات المائية وخصوصا الأهوار، والعمل على إنجاز وتأمين مستلزمات الريّ للمزارعين والفلاحين في عموم البلاد، ووضع خطط استراتيجية بالتنسيق مع الخبرات الدولية في مجال مواجهة أزمات الجفاف والتصحر والتغير المناخي.

وأضاف البيان أن وزير الموارد المائية، مهدي رشيد، قدم عرضا مفصّلا عن الأوضاع المائية في البلاد، والخطط الموضوعة لمواجهة التحديات، التي تواجه ملف المياه في البلد خصوصا مع انحسار مياه الأمطار للموسم الحالي، إلى جانب الحوارات الجارية مع دول الجوار بشأن حصة العراق المائية.