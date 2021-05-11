إطلاق رشقات صاروخية كثيفة من غزة باتجاه عسقلان داخل إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مراسل "سبوتنيك" في فلسطين، إن رشقات صاروخية كبيرة انطلقت بعيد ظهر الثلاثاء من غزة تجاه مدينة عسقلان داخل إسرائيل.

وأضاف أنه "تم إطلاق صافرات الإنذار في كافة البلدات والمستوطنات الإسرائيلية".

وأوضح أن "القبة الحديدية اعترضت عددا من الصواريخ التي أطلقت من غزة".

وفي وقت سابق، وجه الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تحذيرا لسكان غزة بالابتعاد عن مواقع حماس في المناطق السكنية، مشيرا إلى انطلاق جولة واسعة واستثنائية من الغارات الجوية ضد القطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر تويتر، إنه "في هذه الساعة يُطلق جيش الدفاع جولة واسعة واستثنائية من الغارات الجوية على قطاع غزة".

وتابع "من أجل سلامتكم، إبتعدوا عن أي موقع يحتوي على وسائل قتالية تابعة لحماس"، وأتم قائلا "وأشهد أني بلغت".

وكانت كتائب القسام التابعة لحركة حماس قد أعلنت اليوم أنها استخدمت لأول مرة "تكتيكا خاصا بإطلاق صواريخ السجيل ذات القدرة التدميرية العالية في دك عسقلان ظهر الثلاثاء، ونجحت في تجاوز القبة الحديدية لتوقع في صفوف العدو قتلى وجرحى رداً على استهداف البيوت الآمنة".