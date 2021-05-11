وزير السياحة الأردني يرحب بتوفر طيران منخفض التكاليف مع روسيا بخلاف الطيران العارض

دبي - محمود عبدالرازق - عمان– سبوتنيك. وقال الفايز في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "الأردن ينتظر، في القريب العاجل، وصول طائرات روسية عدة تُقل سائحين، بناء على برنامج الطيران العارض".

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وأضاف: "سوف يكون هنالك إقبال [من قبل السائحين] في روسيا. ويعتبر السوق الروسي من الأسواق المهمة بالنسبة لنا".

ووفقا لوزير السياحة الأردني، فإن مجموعة من شركات الطيران حصلت على موافقة لاستقدام سائحين من روسيا إلى العقبة الأردنية (المثلث الذهبي).

ويضم "المثلث الذهبي" مناطق، العقبة ووادي رم ومدينة البتراء الأثرية التاريخية؛ وهي مناطق تجمع بين السياحة البحرية وسياحة الآثار؛ وكذلك الاستمتاع بالطبيعة الفريدة للصحراء الأردنية.

وأكد الفايز أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفق الشروط المتفق عليها، والتي تهدف إلى حماية الزائر والمواطن، على حد سواء.

وأشار وزير السياحة الأردني إلى وجود "مؤشرات إيجابية من روسيا"؛ ومن ضمنها السعي إلى زيادة أعداد الرحلات السياحية إلى الأردن.

وتقدم الحكومة الأردنية تسهيلات لمساعدة شركات ومكاتب السياحة والسفر المحلية ونظيرتها الروسية، في إتمام عمليات التنسيق وتوقيع الاتفاقيات المتبادلة.

ولفت الفايز إلى أن الرحلات السياحية الروسية [بعد أزمة كورونا] ستبدأ بالعودة تدريجيًا إلى الأردن؛ وقال: "لا نريد أن تكون طائرة أو اثنتين، إن شاء الله تكون طائرات مستمرة، ونبني عليها، لعودة الزوار من روسيا بشكل رئيسي".

وحول إذا كان هناك ثمة محددات أو معيقات تواجه السياحة الروسية إلى الأردن، قال الفايز: "المعيق الوحيد هو فقط كورونا... رغم أننا قد لا نكون المنافس الأكبر في موضوع سياحة البحر؛ ولكن لدينا سياحة البحر، التي تضاف إليها سياحة التاريخ والسياحة الدينية والاستجمامية والعلاجية، هذا التنوع يعطينا الميزة التي نستطيع تقديمها إلى السائح الروسي".