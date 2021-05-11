السعودية ترفع أسعار البنزين

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب المراجعة الشهرية للشركة، تقرر رفع سعر بنزين 91 أوكتان إلى 2.08 ريال، و2.23 ريال لبنزين 95، و52 هللة للديزل، و70 هللة للكيروسين، و75 هللة لغاز البترول المسال، بحسب موقع "أرامكو".

تأتي هذه المراجعة في ضوء المستجدات التي يشهدها سوق النفط العالمي، وقدارتفعت الأسعار بأكثر من 7% خلال شهر أبريل، على خلفية التفاؤل بتحسن الأوضاع الاقتصادية وتعافي الطلب في ظل توسع حملات التطعيم ضد الوباء.

وتقارن أسعار الوقود الجديدة في السعودية بأسعار شهر أبريل/ نيسان التي بلغت، 1.99 ريال لبنزين 91، و2.13 ريال لبنزين 95، وبلغ الديزل 52 هللة، وغاز البترول المسال 75 هللة، والكيروسين 70 هللة.