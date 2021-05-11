قيادي عمالي: لبنان بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يتضمن تضحيات من الجميع

دبي - محمود عبدالرازق - ويشير الأسمر إلى أن لبنان اليوم بحاجة إلى حوار، وبحاجة إلى عقد اجتماعي جديد، مع الهيئات الاقتصادية، ومع الفرقاء، ومع الأطباء والصيادلة ومع الصناعيين ومع كل الفاعلين، وهذا العقد يتضمن تنازلات وتضحيات من الجميع حتى يتمكن الناس من الاستمرار في العمل، كما حصل في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية.

ولفت الأسمر إلى أنه من المفروض أن يكون هناك حوار بين مختلف الفئات، بين الاتحاد العمالي العام والتجار والصناعيين ومستوردي الأدوية، ومستوردي المحروقات، ونقابات المهن الحرة، والأطباء والصيادلة، وأطباء الأسنان، لإنتاج عقد قائم على تضحيات من الجميع ،للوصول إلى الحد الأدنى من التفاهم الاجتماعي، حتى لا نتجه مع الفقر إلى الفلتان الأمني والاجتماعي والسرقات والموبقات.

ويرى الأسمر أنه خارج إطار تأليف حكومة فورية، تتأزم الأمور في البلاد يوما بعد يوم، لعدم وجود سلطة فاعلة وإجرائية قادرة على البدء بإعادة الثقة للبنان، من جانب المجتمع الدولي والعربي، ووضع أسس لحلول قائمة سريعة لمكافحة الفساد، وإجراء التدقيق الجنائي المالي، وإجراء الإصلاحات وهذا يتطلب وجود حكومة فاعلة.