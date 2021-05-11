غانتس مهددا الفصائل الفلسطينية في غزة: سنعيدكم إلى الوراء سنوات

دبي - محمود عبدالرازق - وقال غانتس في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "أجريت سلسلة من المناقشات وتقييمات للوضع في القيادة الجنوبية مع رئيس الوزراء ورئيس الأركان وقائد القيادة، كما التقيت برؤساء السلطات المحلية في منطقة الغلاف"، المتاخمة لقطاع غزة.

وأضاف: "ضرب الجيش الإسرائيلي والقوات الأمنية وسيواصلان ضرب حماس والجهاد الإسلامي بقوة. الضربة التي سيتلقونها ستكون أقوى".

وتابع: "مقابل كل يوم إطلاق نار على مواطنين إسرائيليين - سنعيدهم إلى الوراء سنوات".

وقتل إسرائيليان، وأصيب 5 آخرون منهم 2 في حالة حرجة، اليوم الثلاثاء، بصواريخ أطلقتها فصائل فلسطينية من قطاع غزة تجاه مدينة عسقلان جنوبي إسرائيل.

وقالت حركة "حماس" الفلسطينية إنها أطلقت 137 صاروخا خلال 5 دقائق على عسقلان وأشدود ومستوطنات أخرى في المنطقة المتاخمة للقطاع والمعروفة باسم "غلاف غزة".

وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا مقتضبا طالب فيه سكان عسقلان بالبقاء في الملاجئ العامة والغرف المحصنة في ظل القصف المكثف الذي تشهده المدينة.

وكان رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي أمر، اليوم الثلاثاء، بمواصلة استهداف مواقع حركتي "حماس" و"الجهاد" في غزة وتكثيف الغارات ضد القطاع في عملية جوية حملت اسم "حارس الأسوار".

وخلف القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ مساء أمس الإثنين، 24 قتيلا بينهم 9 أطفال، إضافة إلى إصابة 103 آخرين بجراح.