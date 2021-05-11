محمد بن زايد يهنئ ملك البحرين على "إنجاز قمة إفرست"

دبي - محمود عبدالرازق - وقال ولي عهد أبوظبي في تغريدة بحسابه على تويتر: "أبارك لأخي الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهده، الإنجاز الذي حققه فريق الحرس الملكي البحريني بوصولهم إلى قمة إفرست".

وأضاف "أحيي الشيخ ناصر بن حمد (قائد الحرس الملكي البحريني) لجهوده ومتابعته للفريق".

ومضى ابن زايد قائلا: "إنجاز استثنائي عبر عنه أبناء البحرين بعزيمتهم بالوصول إلى أعلى قمة، وأهنئ فريق الحرس الملكي متمنياً لهم التوفيق".

وتمكن فريق متسلقين تابع للحرس الملكي البحريني من صعود قمة إفرست أعلى قمم العالم في النيبال.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية إن مهمة الفريق تمت على مرحلتين وتضمنت تخطيطا وتدريبا متقنين لمواجهة الظروف الصعبة، حيث ضم الفريق 18 مشاركا في المرحلة الأولى التي كانت مدتها 86 يوماً لتسلق مجموعة من الجبال منها قمة لابوتجي على ارتفاع 6150 متر وقمة مانسلو على ارتفاع 8163 متر.

وأضافت "تم تنفيذ المرحلة الثانية (الحالية) بمشاركة 12 مشاركا في عملية الصعود التي تستغرق من 6 إلى 7 ساعات في اليوم حتى تمكنوا من الوصول إلى ارتفاع 8848 متر بكل احترافية وجدارة".