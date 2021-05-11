محلل سياسي عراقي: ما يحدث هو تغيير لعنوان وجود القوات الأمريكية فقط من قوات مقاتلة إلى مستشارين

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الشرع في حديث لـ"راديو سبوتنيك": إن "ما تم الإعلان عنه في مسألة انسحاب قوات التحالف هو تغيير عنوان وجود القوات الأمريكية فقط من قوات مقاتلة إلى مستشارين وقوات للتدريب، وهذا الانسحاب غير ملموس على أرض الواقع فالقوات الموجودة قتالية وهناك قواعد عسكرية ثابتة غرب وشمال العراق"، مشيرا إلى أن العراق" يحتاج إلى جدية في تنفيذ هذا الانسحاب".

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وعبر الكاتب عن اعتقاده بأنه "ربما تكون هناك ضغوط لتعطيل هذا الانسحاب" مشيرا إلى أن "المفاوضات النووية مع إيران لم تنتهي بعد، وربما يكون هناك تحضير لسيناريو أكبر للمنطقة في حال فشل المفاوضات مع إيران".

وأكد المحلل السياسي أن "بقاء القوات الأمريكية في العراق لا يخدم البلاد، والعراق جاد في مسألة انسحاب القوات وهناك قرار برلماني وسياسي في هذا الخصوص لكن الولايات المتحدة غير جادة في الانسحاب".

وحول التحديات الأمنية التي تواجه البلاد قال الشرع إن العراق"يمتلك قدرات أمنية كبيرة وما يحتاج إليه الآن هو التعاون الأمني والاستخباراتي" مشيرا إلى أن"هناك جهات تعمل لإجندات خارجية وهناك فقدان الثقة بين الكتل السياسية المختلفة، ما دفع الحكومة وبعض الكتل السياسية إلى المطالبة بدعم خارجي لضمان بقائها".

وكان العراق أعلن تشكيل لجان تختص بجدولة انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق. وقال اللواء يحي رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية إنه "تم تشكيل لجان فنية تعمل على عقد عدة اجتماعات بشأن ذلك"، مؤكدا أن العراق نجح من خلال جلسات الحوار الاستراتيجي في تحويل قوات التحالف الدولي من قتالية الى تدريبية، لافتا إلى أن "الحوار مستمر ويتضمن نتائج إيجابية".

و أكد رسول أنهم "بحاجة للتدريب والتسليح والتجهيز وتبادل المعلومات الاستخباراتية، دون طلب الحاجة لأي مقاتل من التحالف"، معللا بأن ذلك "يصب في استكمال بناء قدرات القوات المسلحة العراقية".