الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو اغتيال قائد الوحدة الصاروخية في "الجهاد الإسلامي"

دبي - محمود عبدالرازق - وقال أدرعي في تغريدة مرفقة بمقطع الفيديو على صفحته على موقع "تويتر"، إنه "تم القضاء على قائد الوحدة الصاروخية الخاصة للجهاد الاسلامي، سامح عبد المملوك، خلال غارة على منزل كان داخله عدد من كبار عناصر الجهاد الإسلامي".

وأضاف: "كما تم القضاء على عدد من كبار عناصر الوحدة الصاروخية للجهاد الإسلامي الذين وجّهوا عمليات إطلاق صواريخ عديدة نفذها الجهاد الإسلامي تجاه إسرائيل".

وتابع: "خلال الغارة قُتل أيضًا محمد سليم حسن أبو العطا، نائب قائد لواء غزة، وأحد قادة الوحدة الصاروخية الخاصة، وشقيق القيادي في الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا، الذي استهدف في العام 2019".

هذا وكانت سرايا القدس التابعة لحركة "الجهاد الإسلامي"، أعلنت "استشهاد 3 من قادة الوحدة الصاروخية في لواء غزة والمنطقة الشمالية، وهم: سامح المملوك، مسؤول الوحدة الصاروخية في المنطقة الشمالية، ومحمد أبو العطا، وكمال قريقع".

وقالت السرايا في بيان صحفي إن"الثلاثة استشهدوا جراء عملية اغتيال نفذتها طائرات إسرائيلية"، مؤكدة أن رد الجهاد الإسلامي على اغتيال قياداتها سيكون قاسيا.