الصحة الإماراتية تستثني 7 فئات من لقاح كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وتضم قائمة الفئات المستثناة من تلقي اللقاح، المصاب النشط بفيروس كورونا والمشارك في التجارب السريرية للقاح ضد الفيروس والسيدة الحامل، ومتلقي اللقاح خارج الدولة، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

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كما تشمل القائمة، المصاب السابق بفيروس كورونا بعد التقييم الطبي، ومن لديه حساسية شديدة من اللقاحات سابقا أو من أي من مكونات اللقاحات والمريض بأحد الأمراض التي قد تتعارض مع اللقاح حسب التقييم الطبي.

ويمكن للفئات المستثناة الحصول على الإعفاء من التطعيم من خلال التقدم بطلب شهادة الإعفاء من المراكز والعيادات والمستشفيات المعتمدة والتي ستُحدد حسب الإمارة.

وكخطوة تالية، سيجري الطبيب المعالج تقييما للطلب ويرفع التقرير الطبي للاعتماد من قبل الجهات الصحية، وسيُخطر المتقدّم بالاعتماد أو عدم الاعتماد برسالة نصية، وسيُعكس الاستثناء عند اعتماده في تطبيق "الحصن".

في سياق متصل، جددت الصحة الإماراتية تأكيدها على أهمية التطعيم في مواجهة جائحة "كوفيد-19" خاصة مع تزايد سلالات الفيروس المتحورة ومواصلة جهودها لتطعيم جميع أفراد المجتمع من الفئات المستهدفة لتعزيز مناعتهم وحمايتهم من الإصابة بالمرض.

وأكدت على توفر اللقاحات في مئات المراكز في الدولة ومن خلال خدمات منزلية لتيسير تطعيم من تحول ظروفه الصحية دون الوصول إلى المراكز.